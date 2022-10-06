Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade süreci duruşması ertelendi

Arnavutluk’ta 30 Ağustos’ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade süreciyle ilgili duruşması 21 Ekim’e ertelendi

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Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti. AA’ya konuşan mahkeme kaynakları duruşmanın diğer oturumunun 21 Ekim’de görüleceğini, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep ettiğini söyledi.

Mahkeme ayrıca Özer’in tutukluluğunun, iade işlemlerinin sonuna kadar uzatılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Elbasan Başsavcılığı, Özer’in Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül’de Özer’in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül’de Özer’in tutukluluk kararını onaylamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme sürecinin ardından Özer’in Türkiye’ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 19 Eylül’de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja’yla telefon görüşmesinde Özer’in iadesi konusu ele alınmıştı.