The Sun, Prens Harry'nin telefonunu hacklediğini kabul etti: Özür diliyoruz

İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry’nin telefonunun hacklendiğini, izlendiğini ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul edip özür diledi.

Prens Harry. Fotoğraf: AA

Özür, Harry’nin ‘telefonlarını dinleyerek özel hayatını ihlal ettiği’ iddiasıyla dava açtığı The Sun gazetesinin sahibi News Group Newspapers’dan (NGN) geldi.

NGN’nin açıklaması şöyle:

“The Sun’ın 1996 ile 2021 arasında Sussex dükünün özel hayatına yaptığı ciddi müdahaleler ve gazete için çalışan özel dedektiflerin gerçekleştirdiği hukuka aykırı faaliyetler nedeniyle koşulsuz ve eksiksiz özür diliyoruz.”

Harry’nin telefonunun hacklendiğini, izlendiğini ve kişisel bilgilerin kötü amaçlar için kullanıldığını kabul eden NGN açıklamasına şöyle devam etti:

“Kendisi ve merhum annesi Galler Prensesi Diana’nın özel hayatına ilişkin kapsamlı haberlerin ve ciddi müdahalelerin etkisinden dolayı da özür diliyoruz.”

Haberlerin Prens Harry’nin hayatına, arkadaşlıklarına ve aile ilişkilerine zarar verdiğini kabul eden NGN, tazminat ödemeyi de kabul etti.

NGN, aynı davaya müdahil olup telefonunun The Sun tarafından dinlendiğini öne süren Lord Tom Watson’dan da özür diledi.

Dava

Prens Harry, ‘The Sun tarafından telefonunun hacklendiği, hukuksuz şekilde elde edilen bilgilerin haberlerde kullanıldığı’ iddiasıyla gazeteye karşı 2019’da dava açmıştı.

Fotoğraf: City A.M

Aynı zamanda bu hukuksuzluğun gizlendiğini de öne süren Prens Harry, aynı dönemde Daily Mail, Daily Mirror ve kapatılan News of the World’ün haberlerini de benzer iddialarla yargıya taşımıştı.

NGN iddiaları reddedip zaman aşımına işaret ederken davaya müdahil olan 1000’e yakın kişiden yalnızca Prens Harry ve Lord Watson davasını sürdürmüştü.