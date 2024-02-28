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Yaramazlara biraz batar!

Prens Harry, hükümete açtığı davayı kaybetti

Britanya Kralı 3’üncü Charles’ın ABD’de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry, Britanya’da bulunduğu sırada polis korumasının kaldırılması kararına karşı açtığı davayı kaybetti.

Prens Harry. Fotoğraf: AA

Yüksek Mahkeme, Britanya hükümetinin Prens Harry’nin polis korumasının elinden alınması kararını verirken hukuka aykırı davranmadığına hükmetti.


Polis korumasından mahrum bırakılmıştı

Prens Harry ve eşi Megan Markle, 2020’de Kraliyet’teki resmi görevlerinden istifa ederek ABD’ye yerleşmelerinin ardından Kraliyet ailesi mensuplarına tanınan polis korumasından mahrum bırakılmıştı.

Britanya içişleri bakanlığı Şubat 2020’de, masrafları kendisi karşılasa bile Prens Harry’nin Britanya’dayken kişisel polis koruması almasına son verilmesini kararlaştırmıştı.

Bakanlığın avukatları varlıklı kişilerin polisten ‘güvenlik satın almalarına’ izin verilmesine karşı çıkmıştı.

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