Prens Harry iftira davasını kaybetti: Gazeteye tazminat ödeyecek

Sussex Dükü Prens Harry, The Mail on Sunday gazetesine karşı açtığı iftira davasını kaybetti. Mahkeme, Harry’nin gazeteye yaklaşık 50 bin sterlin (1 milyon 824 bin lira) tazminat ödemesine hükmetti.

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Dava, Harry’nin ülkesine yaptığı ziyaretlerde kendisi ve ailesi için polis koruması verilmediği gerekçesiyle içişleri bakanlığına karşı yürüttüğü yasal mücadele hakkında geçen yıl gazetede çıkan bir makaleye odaklanıyordu.

Halkla ilişkiler danışmanlarına dayandırılarak yazılan makalede Harry’nin İngiltere’deki koruma polisleri için para ödemeyi teklif ettiği bilgisi yer alıyordu.

Prens, makaleyi ‘kişiliğine ve güvenilirliğine bir saldırı’ diye niteleyip gazeteye iftira davası açmıştı.

Gazete iddiaya itiraz ederek makalenin Harry’nin itibarına zarar vermediğini savunmuştu.

BBC‘nin haberine göre İngiliz Yüksek Mahkemesi, kendisi adına açıklama yapan halkla ilişkiler danışmanlarının sözlerinin yanıltıcı olabileceğini belirterek Harry’nin talebini reddetti.

Mahkeme, Harry’nin The Mail on Sunday’in dava masraflarını ödemesine karar verdi.

Harry’nin bu yıl bitmeden gazeteye 48 bin 447 sterlin ödemesi gerekiyor.