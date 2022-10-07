Prens Harry Daily Mail’e dava açıyor: Arabaya dinleme cihazı koydular

Aralarında Elton John, Elizabeth Hurley ve Prens Harry gibi isimlerin bulunduğu ünlüler Daily Mail’in yayıncısı Associated Newspapers’a dava açtı.

Ünlü isimlerin avukatları dün mahkemeye verdikleri dikeçede, Daily Mail’in yayıncısı Associated Newspapers’ı ‘ağır mahremiyet ihlalleri‘yle suçladı, ellerinde ‘ciddi deliller olduğunu’ söyledi.

Söz konusu suçlamaların arasında, ünlü isimlerin özel alanlarına dinleme cihazı yerleştirilmesi de bulunuyor.

Harper’s Bazaar, Prens Harry ve davacılar arasında bulunan Sadie Frost’un avukatlarına ulaştı. Edinilen bilgiye göre, iddialar arasında ‘insanların arabalarına gizlice dinleme cihazları yerleştirilmesi’ ‘özel telefon görüşmelerin gizlice dinlenip kaydedilmesi için kişilerin görevlendirilmesi’ gibi suçlamalar var.

Daily Mail ayrıca, ‘Hassas bilgiler için resmi görevlilere rüşvet vermek’, ‘Özel klinik ve hastanelerden yasadışı yollarla bilgi edinip yaymak’, ‘yasadışı yollarla banka hesaplarına, kredi geçmişlerine ve finansal işlemlere erişim’ gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

Avukatların açıklamasında, ‘Suçlamalar buzdağının görünen kısmını yansıttığı, yalnızca müvekkillerinin değil birçok masum insanın da benzer şekilde kurban olduğu’ söyleniyor.