Prenses Kate kanseri atlattı

Galler Prensesi Kate Middleton kanseri atlattığını açıkladı.

Prenses Kate… Fotoğraf: Instagram

Prenses, sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Kanser teşhisi almış herkesin bileceği gibi yeni bir normale uyum sağlamak zaman alır” diyerek artık iyileşmeye odaklandığını söyledi. Böylece prensesin kanserden kurtulduğu doğrulandı.

Middleton bugün Batı Londra’daki Royal Marsden Hastanesi’ni ziyaretinde personele teşekkür etti ve kanser hastalarıyla kendi deneyimleri üzerinden sohbet etti. Böylece 1851 yılında kansere karşı uzmanlık hastanesi olarak kurulan Royal Marsden’ın, prensesin tedavisinin yapıldığı hastane olduğu da ortaya çıktı.

Hastaneye artık bir hasta olarak değil bir ziyaretçi olarak giden prenses, tedavi görenlerin acısını paylaştı ve tedavinin uzun vadeli etkilerini hala hissettiğini anlattı. Kate şunları söyledi: “Tedavinin bittiğini ve normale dönebileceğinizi düşünüyorsunuz ancak bu yine de gerçek bir zorluk. Kelimeler tamamen kayboluyor. Ve bunu bir hasta olarak anlamak… Evet, tedavinin yan etkileri var ama aslında daha uzun vadeli yan etkiler var.”

Geçen yıl teşhis konmuştu

Geçen ocakta karın ameliyatı geçirdiği duyurulan prensesin sağlık sorununun ortaya çıkmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

Middleton martta bir videoyla kanser tedavisinin erken evresinde bulunduğunu duyurmuş, eylülde de kemoterapisinin bittiğini belirten bir video yayınlamıştı.