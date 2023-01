‘The Last Of Us’ oyununun Tess’i Annie Wersching hayatını kaybetti

‘The Last Of Us’ video oyununda Tess karakterini seslendiren 45 yaşındaki oyuncu Annie Wersching hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Wikipedia

Bir döneme damga vuran televizyon dizisi 24’te FBI ajanı Renee Walker karakterini canlandıran, Bosch ve Marvel’s Runaways gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Annie Wersching hayatını kaybetti.

Wersching’in ölümünü menajeri Craig Schneider duyurdu. Schneider, 2020 yılında kanser teşhisi konan ve bir süredir hastalıkla mücadele eden Wersching’in ölümüne dair detaylı bir açıklama ise yapmadı.

Dans etmek için müziğe ihtiyacı yoktu

Wersching’in 2009’da evlendiği eşi Stephen Full, eşine şu sözlerle veda etti:

“Bugün bu ailenin ruhunda büyük bir boşluk var ama o bize bunu dolduracak araçlar bıraktı. En basit anda bile bir mucize buldu. Dans etmek için müziğe ihtiyacı yoktu. Bize maceranın sizi bulmasını beklememeyi öğretti. ‘Git, bul onu. O her yerde’ dedi ve bulacağız da…”

Kalbim parçalandı

The Last Of Us oyununun yaratıcısı Neil Druckmann ise Wersching’in ölümüyle kalbinin parçalandığını belirterek üzüntüsünü dile getirdi: “Güzel bir sanatçıyı ve insanı kaybettik. Kalbim parçalandı. Düşüncelerim ve dualarım sevdikleriyle.”

‘Star Trek: Enterprise’, ‘The Vampire Diaries’, ‘Marvel’s Runaways’ ve ‘Star Trek: Picard’ gibi yapımlarda da rol alan Wersching’in üç çocuğu vardı.