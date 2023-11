‘The Last of Us’ dizisi ikinci sezon çekimlerine 2024 yılının başlarında başlayacak

HBO CEO’su Casey Bloys, ‘The Last of Us’ dizisinin ikinci sezon çekimlerinin 2024 yılının başlarında başlayacağını açıkladı.

ABD’de dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood’da, senaristler ve oyuncular grev kararı birçok popüler dizinin yeni bölümlerinin yayımlanmasını geciktirmiş ya da tamamen durdurmuştu.

Bu yapımlar arasında, oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan ‘The Last of Us’ da yer alıyordu. İkinci sezon onayını alan dizinin hazırlıkları grev nedeniyle askıya alınmıştı.

Variety‘nin aktardığına göre Bloys bu sabah düzenlediği basın toplantısında, The Last of Us’ın ikinci sezon çekimlerine 2024 yılının başlarında başlanacağını açıkladı.

Grevlerin çekim sürecini geciktirdiğinin altını çizen Bloys, oyuncuların grevinin çekimler başlamadan önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan dizi, HBO’nun 2024 listesinde yer almıyordu, yani en erken 2025’te ekrana gelebilir.

Dizi hakkında

The Last of Us’ta hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresi ve Joel, Ellie’yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmeli. Ama bilim insanlarının elinde Ellie’nin sağ kalıp kalmayacağı belli değil. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie’yi kurtarmayı tercih edecek.