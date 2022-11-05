The Beatles’ın 56 yıllık şarkısına klip çekildi

Bu yıl 56’ncı yaşını kutlayan efsanevi müzik grubu The Beatles’ın yedinci stüdyo albümü ‘Revolver’den ‘I’m Only Sleeping‘e klip çekildi.

Klipten görsel

Revolver, geçen hafta daha önce yayımlanmayan demoların, ilk stüdyo kayıtlarının ve elden geçirilmiş şarkıların bulunduğu 63 parçalık bir versiyonuna kavuşmuştu.

Albümün şerefine klasiklerden ‘I’m Only Sleeping‘ için çekilen klip ise geçen gün paylaşıldı.

Animasyon işleriyle bilinen Em Cooper’in yönetmenliğini yaptığı klipte The Beatles üyelerinin Revolver dönemindeki halleri animasyon olarak karşımıza çıkıyor.

Yapımı aylar süren klipte karelerin her biri pastel boyalarla oluşturularak bir araya getirilirken, klibin sonunda buna dair küçük bir ayrıntı da yer alıyor.