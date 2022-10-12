TGS Ankara şube başkanının Meclis’e girişi yasaklandı: ‘Yasa çıkmadan uygulamaya geçilmiş’

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş’ın TBMM’ye girişine yasak getirildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Yasa çıkmadan uygulamasına Meclis Başkanlığımız başlamış, öyle görülüyor” dedi.

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Hürtaş, muhalefetin ‘sansür yasası’ olarak eleştirdiği olarak bilinen kanun teklifini izlemek için bugün TBMM’ye gitti. Ancak nizamiyedeki giriş noktasında polisler kendisine içeriye girişinin yasaklandığı bilgisini verdi ve içeri girişine izin vermedi.

TGS Ankara Şubesi de Twitter hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu: “TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş’ın, sansür yasasının görüşmelerini takip etmek amacıyla gittiği Meclis’e girişi yasaklandı. Sansür yasası çıkmadan yasaklar başladı. Susmayacağız.”

Altay’dan tepki

Hürtaş’a getirilen yasağı Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde de gündeme geldi. ANKA’nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay uygulamayı eleştirerek, şunları söyledi: “Yasa çıkmadan yasanın uygulamasına Meclis Başkanlığımız başlamış öyle görülüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı ve parlamento muhabiri Sibel Hürtaş’ın Genel Kurul basın bölümüne alınmasına bir yasak gelmiş. Bunu neyle izah edecek Meclis Başkanlığı bilmiyorum. Ama bu doğru değil, kabul edilemez. Basın hürdür sansür edilemez ilkesine çok aykırı. Ayrıca gazetecilerin görevini yapmasını engellemekte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın işi değil. Herkes aklını başına alsın, ben karar veririm olur mantığıyla devlet idare edilmez.”