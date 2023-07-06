TGC’nin basın özgürlüğü ödülü Çiğdem Toker’e

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri belli oldu. Bu yıl kişi dalında gazeteci Çiğdem Toker, kurum dalında İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Yazarlar Sendikası ödüle değer görüldü.

TGC’nin basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989’dan bu yana ödülü veriyor. Ödülün sahipleri seçici kurulun bugün yaptığı toplantıyla belirlendi.

Seçici kurulda, Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Doğan Şentürk (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı), Erinç Sağkan (Türkiye Barolar Birliği Başkanı), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Prof. Dr. Nergis Erdoğan (İstanbul Tabip Odası Başkanı), Sibel Güneş (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz (T24 Yazarı), Turgay Olcayto (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu (İletişim Akademisyeni) yer aldı.

Kurul Toker’i, evrensel gazetecilik ilkeleriyle, ödünsüz, nesnel gazetecilik anlayışını sürdürmesi ve kamu yararını gözeten araştırma haberleri nedeniyle ödüle layık gördü.

İstanbul Tabip Odası ve Türkiye Yazarlar Sendikasının düşünce ve ifade özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerini öne çıkaran, halk sağlığını önceleyen çalışma ve uyarıları nedeniyle ödüllendirilmelerine karar verdi.

Kurul ayrıca, düşünceleri nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasını üzüntüyle karşıladığını ve kınadığını duyurdu.