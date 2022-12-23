TFF’den 10 takıma üçer puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig’den dört ve 2. Lig’den beş takıma üçer puan silme cezası verdi.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig’den Kayserispor, 1. Lig’den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig’den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK, Serik Belediyespor ve Somaspor’a üçer puan silme cezası verdi.

TFF’nin açıklamasına göre Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak, en üst üç lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig’deki kulüplerin başvurularını, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve hali kriterlere göre inceledi.

Kurul, incelemeler neticesinde Süper Lig’den Hatayspor, Giresunspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ve Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig’den Altınordu, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Pendikspor, Sakaryaspor ve Tuzlaspor, TFF 2. Lig’den Adıyaman FK, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Vanspor, Bursaspor, Çorum FK, Diyarbekirspor, Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor, Afyonspor, İnegölspor, Pazarspor, Tarsus İdmanyurdu, Karacabey Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor’a ulusal lisans verdi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan Spor Toto Süper Lig’den Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig’den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig’den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK, Serik Belediyespor ve Somaspor’a üçer puan tenzili cezası verdi.

Böylece 2022-2023 sezonu kulüp lisans ve finansal fair play süreci tamamlanırken, en üst üç ligde yer alan kulüplerden 13’ü UEFA, 48’i ulusal lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar Süper Ligi’nde yer alan kulüplerden altısı UEFA lisansı aldı.