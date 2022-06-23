İhaleyi iptal eden TFF, beIN SPORTS’la sözleşmeyi iki yıl uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1’inci Lig yayın haklarının iki yıl daha yayıncı kuruluş Digiturk beIN MEDIA GROUP’ta olacağını açıkladı.

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TFF’nin açıklamasında, yönetim kurulunun yayın ihalesini değerlendirdiği yazıldı.

Kurulun, ‘daha önce oluşturulan dokuz kişilik Yayın İhale Komisyonu’ndan yedi üyenin ayrılmış olması nedeniyle komisyonun işlevsiz olması, İstekli’lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliğiyle karar verdiği’ aktarıldı.

Açıklamada, ‘transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminin sağlıklı planlanabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak’, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group’la iki yıllık uzatma sözleşmesi imzalanmasına oy birliğiyle karar verildiği yazıldı.

Sözleşmenin imza töreni yarın TFF’nin Riva’daki idari merkezinde saat 10.00’da düzenlenecek.