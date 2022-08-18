TFF, hakem kararlarını TV’ye taşıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni dönemde hakem kararlarının televizyonda değerlendirileceğini açıkladı.

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Merkez Hakem Kurulu ağustos eğitim semineri, Riva’da gerçekleştirildi.

Süper Lig hakemlerinin yer aldığı seminerde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz ve MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, basın mensuplarına hakem performansı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Seminerde söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem atamaları konusunda açıklama yaptı. Kulüplerden anlayış beklediklerini belirten Büyükekşi şunları söyledi: “Hakem atamalarını algoritma yapıyor. ‘O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum’ sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin. Daha fazla maç oynandıkça elimizde daha fazla veri olacak. Henüz ikinci haftadayız. Bu güzel sisteme inanmanızı ve güvenmenizi istiyoruz. Sabır ve anlayış rica ediyorum arkadaşlar.

Süper Lig’in dördüncü haftasından itibaren MHK Başkanvekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecekler. Yanlışsa yanlış diyeceğiz. İnsan hata yapmaya müsait. Yeter ki art niyet olmasın.”