TFF duyurdu: Rezerv Lig kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig’in kaldırıldığını duyurdu.

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TFF’nin internet sitesindeki açıklamada, “Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” dendi.

Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı ‘Bilgi Bankası’nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarıyla düzenlenen lig. 30 Haziran 2022 tarihinde ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig’te yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştı.