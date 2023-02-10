TFF başkanı: Yeni Malatyaspor ligden çekildi, Adanaspor’un başvurusu bekleniyor

1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor ligden çekildi. Çekilmek isteyen Adanaspor’un da başvurusu bekleniyor.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler Türkiye’de 10 ili derinden etkiledi. Futbol liglerinde oynayan bu illerin takımlarıysa ligden çekiliyor.

Dün, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ekibi Hatayspor’un ligden çekileceğini açıklamıştı. Bunun haricinde Gaziantep FK’nin de ligden çekilmesi bekleniyor.

Büyükekşi, bugün de 1. Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un ligden çekildiğini açıkladı. TFF başkanı ayrıca, aynı ligden çekilmek isteyen Adanaspor’un resmi başvurusunu beklediklerini söyledi.