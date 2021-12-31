TFF başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa başvurusuna olumlu yaklaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonu Süper Kupa final maçının oynatılması yönündeki başvurusuna ‘kişisel olarak olumlu baktığını’ söyledi.

Yargıtay, hafta başında futbolda şike davası kapsamında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkındaki beraat kararını onamıştı.

Fenerbahçe de bu kapsamda o dönemki Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’la arasında geçmesi gereken ancak TFF’nin erteleme kararı aldığı 2011’deki Süper Kupa maçının oynatılmasını talep etmişti.

Hürriyet’e konuşan Özdemir, “Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur” dedi.