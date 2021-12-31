Diken

Yaramazlara biraz batar!

TFF başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa başvurusuna olumlu yaklaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonu Süper Kupa final maçının oynatılması yönündeki başvurusuna ‘kişisel olarak olumlu baktığını’ söyledi.

Yargıtay, hafta başında futbolda şike davası kapsamında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkındaki beraat kararını onamıştı.


Fenerbahçe de bu kapsamda o dönemki Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’la arasında geçmesi gereken ancak TFF’nin erteleme kararı aldığı 2011’deki Süper Kupa maçının oynatılmasını talep etmişti.

Hürriyet’e konuşan Özdemir, “Başvuruyu yönetim kurulu toplantısında değerlendirip karar vereceğiz. Benim kişisel görüşüm olumlu. Bu maç oynanabilir. Böyle bir kupa maçı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri için yeni bir gelir kaynağı olur” dedi.

Yargıtay kararı sonrası Fenerbahçe’den TFF’ye Süper Kupa başvurusu

SON HABERLER

Biz işimize bakalım

Önümüzde yeni bir yıl var. Tavsiyem; sağlığımıza dikkat edelim, kendi işimize bakalım, ailemize ve sevdiklerimize zaman ayıralım ve dolu dolu, doğruları ve yanlışları, güzellikleri ve zorluklarıyla hatırlanmaya değer bir yıl daha yaşayalım.

Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları

Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir. 

ORC’den yılın son anketi

ORC Araştırma’nın 2021’in son günlerinde düzenlediği ankete göre karasızlar dağıtıldığında AKP yüzde 30,8, CHP yüzde 25,1 oy oranına sahip.