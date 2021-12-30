Yargıtay kararı sonrası Fenerbahçe’den TFF’ye Süper Kupa başvurusu

Fenerbahçe, 2010-11 sezonu Süper Kupa final maçının oynatılması için Türkiye Futbol Fedarasyonu’na (TFF) başvuru yaptığını açıkladı.

Yargıtay, önceki gün futbolda şike davası kapsamında Aziz Yıldırım ve yönetici arkadaşları hakkındaki beraat kararını onamıştı.

Kulüpten yapılan açıklama özetle şöyle:

“2010-2011 Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır.

Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz.”