Futbolda şike davası: Yargıtay’dan beraat kararına onama

Yargıtay, futbolda şike davasında Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve yargılanan diğer isimler hakkında verilen beraat kararını onadı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen yıl kasım ayında görülen davada Fenerbahçe eski başkanı Yıldırım, eski Fenerbahçe yöneticilerinden Mosturoğlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz ve eski futbolcu Ümit Karan’ın da arasında bulunduğu toplam 23 sanık hakkında ‘şike ve teşvik primi suçlarından’ beraat kararı verilmişti.

Futbolda şike davası

Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Bu kararla hakkında altı yıl, üç ay hapis cezası kararı verilen Yıldırım ve diğer sanıkların kesinleşmiş cezaları da bozulmuştu.

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi, 2 Ocak’ta temyiz incelemesini tamamlayarak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘futbolda şike’ davasına dair kararlarını ‘usul eksikliği’ nedeniyle bozmuştu.

36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu davası 16 Temmuz’da yeniden görülmeye başlanmıştı.