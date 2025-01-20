Tevfik Kalkan: Köleye demokrasi ve özgürlük nitelemesi yapmak onu baş tacı etmektir

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Köleye demokrasi ve özgürlük nitelemesi yapmak onu baş tacı etmektir ki, ne tarihte ne de günümüzde onun böyle bir rolü olmadı. Tarihin tekerleğinde kölenin rolü çoğunlukla efendisine yeni oyun alanları oluşturmaktan öteye gitmedi. Bugün çoklukla “muhalefet” denilen unsurların hali ne yazık ki böyle.

Yanılma ve yanıltma, kanma ve kandırma sadece bazı bireysel zayıflıklardan mı kaynaklıdır?

Köle Kürt’ün özgürlük oyununa dahil olmasını olmadık anlatımlarla, kurgularla açıklamaya çalışmak bazıları için belki açıklayıcı olabilir. Efendisinin bahçesinde beslenen aklın başka türlü düşünmesini bekleyecek değiliz elbette. Bazen inanın ahmaklık baki olarak kalıyor. Alt üstlerin yaşandığı tarihsel dönemler bile bu ahmak aklı eğitmeye yetmiyor.

Dolayısıyla onlara illaki anlatacağız diye kendinizi fazla yormayın derim. Ahmakın suyu bulandırma potansiyelini küçümseyecek de değiliz. ama suyu mecrasından akıtmaya çalışanların tehlikesinin bunlardan çok daha fazla olduğunu mutlaka belirtmek durumundayız. Bunlara manipülatiflikle provokatörlüğü keşisimsel icra edenler de diyebiliriz.

Her gün, her gece gördüğünüz, okuduğunuz yüzler ve isimler tam da bunlardandır. Oldukça bilinçli bir şekilde bu faaliyetlerini icra etmektedirler. Örneğin “İmralı ile Kandil” arasındaki diyalektik ilişkiyi bulandırma, farklı yansıtma bunların en önem verdiği icra faaliyetlerden biridir.

Tevfik Kalkan’ın yazısı