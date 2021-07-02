Tesla’nın yeni modeli, alev topuna döndü

‘Sınıfının en iyisi’ 129 bin dolarlık bir S Plaid model Tesla, satıldıktan üç gün sonra yanarak alev topuna döndü.



‘Kaza’ ABD’nin Pensilvanya eyaletinde meydana geldi. Otomobilin sahibi üst düzey yönetici, araç alev alıp elektronik kilit sistemi arızalanınca dışarı çıkamadı ve kapıyı güç kullanarak açabildi. Yanan araç yaklaşık 12 metre hareket ettikten sonra bir evin yakınlarında durabildi.

Fotoğraf: Reuters

Araç sahibi, ‘dehşet verici’ diye nitelediği kazaya ilişkin şunları söyledi: ’’Bu yepyeni bir model. Konuyla ilgili olarak soruşturma yapıyoruz. Modelin konu açıklığa kavuşana kadar toplatılması ve yollarda olmaması gerekiyor.’’



Yerel itfaiye yetkililerinin “Tesla yanıyor” başlıklı, sonradan silinen Facebook paylaşımında ise ’’Yangını bitirmek için piller soğutuluyor’’ dendi.



Bilgi toplama sürecinin sürdüğünü duyuran Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), ’’Veriler güvenlik açısından doğal bir risk olduğunu gösterirse gerekli önlemler alınacaktır’’ dedi.

Tesla’dan henüz açıklama yapılmadı.

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, S model araçlarını ’’Porsche’den daha hızlı, Volvo’dan daha güvenli’’ diye övmüştü.

Musk, bu modellerin üretimindeki gecikmeye dair ’’Yeni S/X modellerinin pilinin güvenliğini sağlayabilmek için yaptığımız geliştirmeler zaman aldı’’ demişti.