Tesla 500 bine yakın aracı geri çağırıyor

Tesla Model 3 ve Model S serisi elektrikli otomobillerden 475 binini geri çağırıyor.

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Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunulan belgelere göre geri çağrılardan araçlardan 356 bin 309’u 2017 ile 2020 arasında piyasaya sürülen Model 3, 119 bin 109’u ise Model S.

Model 3 sedan araçlarda, arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığı ifade edilirken, Model S’lerin sorunu daha ciddi olarak görülüyor. Model S otomobillerde ön bagaj mandalı düzeneğinin yanlış hizalandığı belirtiliyor.

Tesla hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1’den fazla değer de kaybetti.