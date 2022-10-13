Terk edilen Nisa Mihriban bebek öldü, anneye beş ay hapis cezası verildi

İstanbul Pendik’te terk edilmiş halde bulunan ve ‘Nisa Mihriban’ adı verilen bebeğin annesi Ebru S.’ye ‘terk’ suçundan beş ay hapis cezası verildi. Ebru S., Nisa bebeğin 30 Eylül’de öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında söz verilen tutuksuz sanık Ebru S., bebeğinin 30 Eylül’de öldüğünü, cenazesine katıldığını ve işlemlerinin hepsini kendisinin yaptığını ifade etti.

Mahkeme duruşmayı karara bağlamadan önce sanığa son sözünü sordu.

Sanık Ebru S, “Ben Ebrar’ı bıraktıktan sonra elimden geldiğince yanında olmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım” şeklinde savunma yaptı. ‘Ebrar‘, bebeğe doğumda konan isimdi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘terk’ suçundan beş ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık Ebru S’nin daha önce herhangi bir suç kaydının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ne olmuştu?

Pendik’te 29 Mart’ta boş arazide terk edilmiş halde bulunan üç aylık bebeğe tıp teknikeri Büşra Durmaz sütannelik yaparak ‘Nisa Mihriban’ adını vermişti.

30 Mart’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart’ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

Anadolu Başsavcılığı’nca konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Ebru S’nin ‘terk‘ suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Avukat: Hastane anneye kürtaj yapmadı

Sanık avukatı ise DHA’ya yaptığı açıklamada, beyanında “Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır” diye konuştu.