Teniste grand slam kararı: ‘Tie-break’, final setinde 10 puanla sınırlı tutulacak

Teniste dört büyük grand slam turnuvası maçlarının final setlerinde altı-altı eşitlik olması halinde oynanacak olan ‘tie-break’ler artık 10 puanla sınırlı tutulacak.

Starting at this year's Roland-Garros, all four Grand Slams will use a 10 point tie-break to decide final sets when the score reaches six games all.



Find out more ⬇️ — Wimbledon (@Wimbledon) March 16, 2022

Tie-break oyunlarında rakibine iki puan fark atıp en az yedi puana ulaşan oyuncu seti kazanıyor. Ancak bu kural final setleri için büyük turnuvalarda 10 puanla sınırlandırıldı. Yani tie-break’te 10 puana ulaşan oyuncu seti kazanmış olacak.

Kural ilk olarak mayıs sonunda Fransa’da oynanacak Roland-Garros turnuvasında uygulanacak.

Değişiklik, kalıcı bir kural değişikliği yapmadan önce tenis federasyonlarıyla istişare halinde bir sene boyunca gözlemlenecek.