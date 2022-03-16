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Yaramazlara biraz batar!

Teniste grand slam kararı: ‘Tie-break’, final setinde 10 puanla sınırlı tutulacak


Teniste dört büyük grand slam turnuvası maçlarının final setlerinde altı-altı eşitlik olması halinde oynanacak olan ‘tie-break’ler artık 10 puanla sınırlı tutulacak.

Tie-break oyunlarında rakibine iki puan fark atıp en az yedi puana ulaşan oyuncu seti kazanıyor. Ancak bu kural final setleri için büyük turnuvalarda 10 puanla sınırlandırıldı. Yani tie-break’te 10 puana ulaşan oyuncu seti kazanmış olacak.


Kural ilk olarak mayıs sonunda Fransa’da oynanacak Roland-Garros turnuvasında uygulanacak.

Değişiklik, kalıcı bir kural değişikliği yapmadan önce tenis federasyonlarıyla istişare halinde bir sene boyunca gözlemlenecek.

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