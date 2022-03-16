Tenisin 1 numarası Wimbledon’dan men edilebilir: Putin ‘güvencesi’ isteniyor

Britanya Spor Bakanı Nigel Huddleston, dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Daniil Medvedev’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i desteklemediğine dair ‘güvence’ vermediği taktirde, Wimbledon’dan men edilebileceği bildirildi.

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Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi, geçen haftaki açıklamasında turnuvalarda oynamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda endişe duyduğunu söylemişti.

Tenise devam edememe olasılığından endişe duyduğunu belirten Medvedev, “Bu konu hakkında konuşmak her zaman zor çünkü farklı ülkelerdeki turnuvalarda tenis oynamak istiyorum. Bu oyunu ülkemde de temsil etmek istiyorum. Ancak bugünkü koşullarda yapabileceğim tek şey, izin verildiği sürece oynamak” demişti.

Britanyalı bakan Huddleston, Rusya-Ukrayna savaşının ardından, hükümetin 27 Haziran’da başkent Londra’da başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası’nda Rus oyunculara ilişkin duruşuyla ilgili All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile görüştüklerini belirtti.

Medvedev’in bu yıl Wimbledon’a katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Huddleston, Grand Slam’de Rusya bayrağını dalgalandıran hiç kimsenin oynamasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti: “Bu konuyla ilgili çeşitli spor dallarıyla görüşüyoruz ve tepkinin ne olması gerektiği hakkında konuşuyoruz ama bence bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Onların, Vladimir Putin’in destekçisi olmadıklarına dair bir güvenceye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda güvence almak için hangi şartlara ihtiyacımız olabileceğini düşünüyoruz.”

Diğer yandan dünya sıralamasının yayımladığı ATP listesinde Rus sporcuların yanındaki bayraklar da kaldırıldı.