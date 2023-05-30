Temizliğe geldiği evin balkonundan düşen kadın öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katına temizlik için gelen Şerife Soysal (48), balkondaki camları temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Soysal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.