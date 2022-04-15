Telegram’daki fotoğraflarını kopyalayıp kadınlara şantaj yapan kişi tutuklandı

AKP’li vekiller, kendi aralarındaki sohbetlerde, seçim bölgesi ziyaretlerinde seçmenlerden “Suriyeliler konusunu çözün” diye şikayetlerin geldiğini konuşuyor. Kamuoyundaki tartışmaların gerginliğe dönmesinin an meselesi olduğunu düşünüyorlar.