Telegram’daki fotoğraflarını kopyalayıp kadınlara şantaj yapan kişi tutuklandı

Samsun’da bir kişi, mesajlaşma programı üzerinden kadınlara şantaj yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
AA’nın haberine göre emniyet ekipleri, kadınların Telegram’daki fotoğrafları kopyalanıp hesap açılarak başka kişilerle cinsel içerikli sohbet edildiği, ardından bunların fotoğrafların sahibi kadınlara gönderilerek şantaj yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Sanal devriye ekipleri, şüpheli Emre K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kadınlara, mesajlaşmaların ekran kaydını yaymakla tehdit ederek şantajda bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre K., çıkarıldığı hakimlikçe, ‘kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma, ölümle tehdit ve şantaj’ suçlamasıyla tutuklandı.