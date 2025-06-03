Telegram Belçika'da mercek altında

Mesajlaşma uygulaması Telegram, Belçika’da da Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyup uymadığı gerekçesiyle mercek altına alındı.

Fotoğraf: AA

Geçen hafta yıllık rapor yayınlayan Belçika Posta ve Telekomünikasyon Enstitüsü (BIPT) 2023’te platformdaki içeriklere ilişkin 454 sınır ötesi kaldırma talebi aldığını duyurdu.

Bunun üzerine platforma ‘Terör İçeriklerinin Çevrimiçi Ortamda Yayılmasının Önlenmesi (TCO)’ yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldı.

Euronews‘ün haberine göre kurumun yetki alanındaki diğer içerik barındırma hizmeti sağlayıcılarını da kapsayan denetimler 2025’te de sürecek.

Telegram’ın merkezi Britanya’nın Virjin Adaları’nda olsa da AB içinde yasal temsilciliğini Brüksel’de kurduğu için BIPT’nin denetim yetkisine tabi.

TCO kuralları AB’de Haziran 2022’de yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda içerik barındırma hizmeti sağlayıcıları üye ülkelerin içerik kaldırma emirlerini en geç bir saat içinde silmek zorunda.

Kurallara uymayan platform küresel cirosunun yüzde 4’üne kadar para cezası alabiliyor.

Birçok ülkede yasaklı

Telegram dezenformasyon yaymak ve aşırılık yanlısı içeriklere zemin hazırlamak gerekçesiyle birçok ülkede yasaklı.

Telegram’ın kurucu ortağı ve CEO’su Pavel Durov da geçen yıl Fransa’da gözaltına alınmış, dört gün süren sorgulamanın ardından serbest bırakılmıştı.

Durov’la ilgili suçlamalar şöyleydi: