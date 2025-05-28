Kurucusu duyurdu: Telegram'a da Grok geliyor

X’in yapay zeka sohbet robotu Grok, mesajlaşma uygulaması Telegram’da da kullanıma girecek.

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Telegram’ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, ABD’li milyarder Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’la bir yıllık ortaklık için anlaştıklarını duyurdu.

Anlaşmayla Grok, Telegram’da hizmete sunulacak.

Durov anlaşmanın içeriğiyle ilgili şunları dedi: “Telegram, xAI’den 300 milyon dolar (11,7 milyar lira) nakit, ayrıca Telegram aracılığıyla satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin yüzde 50’sini alacak. Birlikte kazanacağız.“

Telegram’ın aylık aktif kullanıcı sayısı mart sonu itibarıyla 1 milyar kişiyi geçmişti.

Grok’sa özellikle sosyal medya platformu X’te kullanılıyor.