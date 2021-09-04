Telefonları çekmediği için 1 kilometre yürüyüp dağlık alana gidiyorlar

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Akköy Mahallesi’nde yaşayanlar telefonları çekmediği için dağlık alana 1 kilometre yürüyüp görüşme yapıyor.

Fotoğraflar: DHA

GSM operatörlerinin şebekeleri çekmediği için telefon görüşmesi yapamayan mahalleli telefonla konuşmak için dağlık alana çıkmak zorunda kalıyor. Yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini isteyen mahalleli, yetkililerden yardım bekliyor.

Mahalle muhtarı Mustafa Koçak şunları söyledi: “Telefonumuz mahallemizde çekmiyor. Defalarca müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Şu an bulunduğumuz yerden telefon çekiyor ama aşağı indiğimizde telefon çekmiyor. Çok mağduruz. Burası Kapadokya bölgesinin giriş kapısının yolu. Saatte 100’e yakın araç geçiyor. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Komşularımız bana sürekli, ‘Muhtar ne oldu’ diyor ama bir arpa boyu yol alamıyoruz. Buraya gelmek için 1 kilometre yol yürüyoruz. Bir de yokuş çıkıyoruz. Burada yaşayan insanların çoğu 60 yaşın üzerinde. Çoluk çocuğumuz da telefonlarımız çekmediği için gelmiyor.”

Mahalle sakinlerinden Nezahat Sümer ise şikayetini şöyle dile getirdi: “Telefonlarımız çekmediği için buraya çocuklarımızı getiremiyoruz. Acil bir şey olduğu zaman kimseye telefon açamıyoruz. Ben mahallenin öbür ucundayım telefonun çektiği alana nasıl geleyim? Çocuklarımızla iletişim kurmak için ya Yeşilhisar ilçesine gidiyoruz ya da mecburiyetten telefonun çektiği bu alana çıkıyoruz. Yetkililer bizim bu mağduriyetimizi gidersin”

Yaz tatili için mahalleye giden 5’inci sınıf öğrencisi Zehra Kara da, “Ben yaz tatilinde buraya geliyorum ama internet çekmediği için derslerimden geri kalıyorum. Yetkililerden bu mağduriyetimizi çözmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.