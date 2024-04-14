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Yaramazlara biraz batar!

Teleferik faciası soruşturmasında CHP'li başkan dahil beş kişi tutuklandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kişinin öldüğü teleferik faciasına ilişkin soruşturmada CHP’li belediye başkanı Mesut Kocagöz dahil beş kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltı sayısı sonra 14’e çıkmıştı.


Tunç, beş kişinin tutuklandığını sekizi adli kontrol şartıyla olmak üzere dokuz kişinin de serbest bırakıldığını duyurdu.

Tutuklanan isimler arasında CHP Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de var.

Ne olmuştu?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi’nde direklerden birisi devrildi.

Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki sekiz kişi kayalık alana düştü. Bir kişi hayatını kaybetti.

Tahliye çalışmaları sonucunda mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

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