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Yaramazlara biraz batar!

Teksüt tüketiciyi yanıltmaktan ceza yedi

Balıkesir merkezli Teksüt ‘Antep peyniri’ adıyla tüketiciyi yanıltmaktan 600 bin lira cezaya çarptırıldı.

Antep Peyniri. Fotoğraf: Teksüt

Gönen ilçesinde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri üreticisi Teksüt, coğrafi işaret ihlali yaptı.


İHA‘nın haberine göre Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün denetimlerinde firmanın, coğrafi işaretle korunan ‘Antep peyniri’ ibaresini usulsüzce kullanıp taklit ettiği belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu firmaya 600 bin lira idari para cezası kesti.

‘Antep peyniri’ ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu’na aykırı olduğunu belirten kurul, firmanın yanıltıcı reklamlarının da derhal durdurulmasına hükmetti.

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