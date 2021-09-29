Teksas’ta bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’nin Teksas eyaletinde bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.

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Sağlık alanındaki yetkililer, çocuğun, tıptaki adı ‘Naegleria fowleri’ olan beyin yiyen amipi, Arlington kentindeki ana oyun temasının su olduğu bir çocuk parkında (splash pad) kaptığını düşündüklerini açıkladı.

Don Misenhimer Park’a gidip oynadıktan sonra rahatsızlanan çocuk 5 Eylül’de hastaneye kaldırıldı. 11 Eylül’de hayatını kaybeden çocuğun ölümünün ardından Arlington’daki tüm benzer oyun parklarının acilen yıl sonuna kadar kapatıldı. Adı açıklanmayan çocuğun ağustos sonu ve eylül başında parkı üç kez ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada ise çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada park alanlarındaki durgun suların denetiminde bir boşluk, bir ihmal olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi. Suların sağlık için gereken standarda ulaşana kadar parkların kapalı kalacağı vurgulandı.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) de amipin parktaki varlığını ve çocuğun ölümüne sebep olduğunu doğruladı. CDC’nin açıklamasına göre Don Misenhimer dahil bazı parklardaki görevlilerin su kalitesinin kontrol edilmesi için gereken günlük testleri yapmadığı veya sonucunu kayda geçirmediği belirtildi. Çocuğun Don Misenhimer Park’a gittiği üç günün ikisinde de sudaki klor seviyesinin kayda geçirilmediği bilgisi paylaşıldı.

Beyin yiyen amip de denen ‘Naegleria fowleri’ göl, nehir ya da sıcak kaynak suları gibi ılık ve tatlı sularda yaşayan ölümcül bir amip türü. Bu tek hücreli organizma burun yoluyla vücuda giriyor.

CDC verilerine göre kentte 2010-2019 tarihlerinde 34 kişide beyin yiyen amip nedeniyle enfeksiyon görüldü.