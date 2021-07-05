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Yaramazlara biraz batar!

Tekirdağ’da sahte içkiden can kaybı 10’a yükseldi: Sekiz kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı, hastanede entübe olan Hasan Nişancı’nın (59) yaşamını yitirmesiyle 10’a yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Çorlu’da, 24 Haziran’dan beri satın aldıkları sahte içki zehirlenen 29 kişi hastaneye başvurmuştu. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan altı kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.


Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, altısı entübe sekiz kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. 

Tekirdağ’da sahte içkiden can kaybı dokuza yükseldi: Ailesi organlarını bağışladı

Sahte içkiden can kaybı altıya yükseldi

Tekirdağ’da sahte içki zehirlenmesi: 11 kişi yoğun bakımda

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