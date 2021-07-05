Tekirdağ’da sahte içkiden can kaybı 10’a yükseldi: Sekiz kişinin tedavisi sürüyor

Hafızalarımıza ‘Öyle mi alay komutanı?’ çıkışıyla kazınan Soma Uyar Madencilik işçileri, hükümet tarafından verilen sözler tutulmadığı için yeniden Ankara’ya yola çıktı. Tazminatları için 15 yıldır mücadele eden madenciler, haklarını alana kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde nöbet tutacaklar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Verdiğin sözün arkasında dur” diye seslenen madenciler, “Sayın Süleyman Soylu sizinle İzmir’de görüştüğümüzde bu konuyu 15 Ocak’a kadar çözeceğim sözünü siz verdiniz. 15 yıl oldu daha ne kadar bekleyeceğiz?” dedi.