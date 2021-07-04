Tekirdağ’da sahte içkiden can kaybı dokuza yükseldi: Ailesi organlarını bağışladı

Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı dokuza yükseldi.

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Çorlu ilçesinde son 10 günde 29 kişi sahte içkiden zehirlenmişti. Polisin başlattığı soruşturmada Hıdırağa Mahallesi’ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İşyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu altı şüpheli tutuklanmıştı.

İki çocuklu Engin çiftinden Nurcihan Engin geçen pazar yaşamını yitirmişti. Yoğun bakım servisinde entübe edilen Levent Engin de bugün hayatını kaybetti.

Levent Engin’in ölümünün ardından doktorlar, kardeşi Erhan Engin’le organ bağışı konusunda görüştü. Kardeş Engin’in bağışlamayı kabul etmesi üzerine, İstanbul’dan bir ekip organları almak için Çorlu Devlet Hastanesi’ne gitti. Yapılan kontrollerde diğer organları zarar gören Levent Engin’in böbrekleri uygun bulunarak başka bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde sahte içkiden tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken dokuz kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.