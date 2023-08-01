Tekel bayisine silahlı saldırıda bir tutuklama

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayisinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Murat Özer tutuklandı.

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Güzelyurt Mahallesi’nde 28 Temmuz’da meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Özer emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Esenyurt’ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre ‘tartıştığı’ Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya karışan şüphelilerin tamamının yakalandığını duyurmuştu.

Şüphelilere yardım edenlerin de yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı dokuza çıkmıştı.