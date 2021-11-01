Tek vaka nedeniyle bir hafta tam kapanma

Pasifik Okyanusu’nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga’da, ilk Covid-19 vakasının geçen hafta kaydedilmesinin ardından ülkenin ana adasında bir hafta tam kapanma uygulanacak.

Kapanma öncesi bankaların önünde kuyruklar oluştu. Fotoğraf: Guardian

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinden 27 Ekim’de Tonga’ya dönen bir kişiye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçmişti.

Tonga Başbakanı Pohiva Tu’i’onetoa, tam kapanmanın bu gece yarısından itibaren başlayacağını ve yalnızca nüfusun çoğunluğunun yaşadığı Tongatapu Adası için geçerli olacağını söyledi.

Adada, belirli kollardakiler dışında işyerleri, okullar, restoranlar ve barlar kapatılacak. Halkın temel ihtiyaç malzemeleri veya ilaç almak, tıbbi yardım veya bankacılık hizmetleri dışında evden çıkmalarına izin verilmeyecek.

Tam kapanma pazar gecesi sona erecek.

107 bin nüfuslu Tonga’da, iki doz Covid-19 aşısı olanların oranı yüzde 31, tek doz aşı uygulananların oranıysa yüzde 48.

Sınırlarını kapatarak bugüne kadar Covid-19 salgınından korunmayı başaran Tonga’da virüsün yayılması durumunda güçlü olmayan sağlık sisteminin başa çıkamayacağından endişe ediliyor.