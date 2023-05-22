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Yaramazlara biraz batar!

Tek seferlik koşu bile iştahı kontrol etmeyi sağlıyor

Yeni bir araştırma, tek bir koşu seansının beyin üzerindeki etkisinin iştahı nasıl kontrol altına aldığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Pixabay

Koşu gibi kardiyo egzersizlerinin yalnızca kalori harcatarak değil iştah kontrolü de sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırdığı biliniyordu. Ancak, antrenmanın hemen ardından iştahın ne ölçüde ve hangi süreçte etkilendiği tam olarak bilinmiyordu.


Aralarında İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden araştırmacıların da bulunduğu bir grup bilim insanı, egzersizin insanların yemeğe verdiği tepkiyi değiştirip değiştirmediğine baktı.

Sonuç, tek bir koşu seansının bile, yalnızca kan akışını değiştirmekle kalmayıp beynin dikkat ve ödül beklentisiyle bağlantılı bölümlerinde de geçici değişikliklere neden olarak iştahı kapattığını gösterdi.

Araştırmanın sonuçları Human Brain Mapping dergisinde yayınlandı.

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