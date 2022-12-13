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Yaramazlara biraz batar!

Beyin sağlığına faydalı beş fiziksel egzersiz: Kaslarınızla birlikte gri hücreleriniz de çalışsın

Fiziksel aktivitenin ruh sağlığına iyi geldiği ve bilişsel kapasiteyi artırdığı çok sayıda araştırmayla kanıtlanmış bir gerçek. Ancak söz konusu gri hücreler olduğunda bazı egzersizler diğerlerinden daha etkili.

Fotoğraf: Bruno Nascimento / Unsplash

Dans

Eğlenceli ve özgürleştirici olmasının yanı sıra dan setmek beyniniz için de harika bir egzersiz. New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir makale dansın bunama riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.


Belli bir koreografi ve ritm gerektiren dans, beyne ‘öğrenmesi gereken yeni bir şey sunarak’ canlanmasını sağlıyor. İnsanların önünde dans etmekten hoşlanmıyorsanız danslardan esinlenerek hazırlanmış kardiyo egzersizlerini deneyebilirsiniz.

Bisiklet

Açık havada bisiklete binme, 50 yaş ve üstündeki kişilerin bilişsel becerilerine katkı sağlıyor. Bazı araştırmalar, bisiklete binmenin Parkinson hastaları üzerinde de olumlu bir etkisi olduğunu göstermiş. Şİmdi uzmanlar, bisiklete binmenin Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatmadığını değerlendirmek için araştırma yapıyor.

Aralıklı antrenman

Aralıklı antrenman (Interval training) farklı yoğunluk düzeylerinin birbirini takip ettiği egzersizlere deniyor. Hızla koşarken tempoyu düşürüyorsunuz, sonra tekrar hızlanıyorsunuz gibi.

Bu şekilde egzersiz yapmak, bazı araştırma sonuçlarına göre nöron işleyişi için anahtar proteinde artış sağlıyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken nokta, egzersizin hızlı evresine geçtiğinizde kendinizi aşırı yormamak.

Tempolu yürüyüş

Yürümek harika bir egzersiz, hızlı yürümek harikadan da iyi. Günde 4 binden fazla adım atan yaşlıların daha az hafıza sorunu yaşadığı biliniyor. Ekipman gerektirmemesi, her yerde mümkün olması ve istediğiniz durumda sosyal olarak da yapılabilmesi yürümeyi

Tai Chi

Gölge boksu olarak da adlandırılan Çin dövüş sanatından esinlenen tai chi egzersizi, denge, kontrol, nefes ve vücut koordinasyonu birleştiriyor.

Çalışmalar, bu eski, meditatif uygulamanın bilişsel büyüme ve hafızanın yanı sıra ruh halini düzenleme ve stresi azaltmada da etkili olduğunu gösteriyor. Eklemleri yormadığı için yaşlı bireyler tarafından özellikle tercih ediliyor.

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