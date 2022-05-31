Araştırma: Egzersiz için en ideal zaman kadınlar ve erkeklerde değişiyor

Egzersiz ne zaman yapılırsa yapılsın sağlığa faydalı ancak yeni bir araştırma kadınlar ve erkeklerde en iyi sonuca ulaşmak için günün farklı saatlerinin öne çıktığını gösterdi.

Fotoğraf: Graham Mansfield/Unsplash

ABD’de yapılan araştırma kadınların sabah egzersizlerinde daha çok yağ yaktığını erkekler içinse ise akşam saatlerinin uygun olduğunu gösterdi

25-55 yaş arası aktif sağlıklı 30 erkek ve 26 kadından oluşan katılımcılarla 12 hafta boyunca farklı fitness programının etkileri incelendi.

Bir grup 8:30’dan önce bir saat egzersiz yaptı, diğeri ise aynı egzersizi 18:00-20:00 arasında yaptı.

Bütün katılımcılar özel olarak tasarlanan bir diyeti uyguladı.

Araştırmacılar katılımcıların tansiyonu ve vücuttaki yağ oranını çalışma boyunca ölçtü. Ayrıca çalışmanın başında ve sonunda esneklik, güç gibi değerlerine bakıldı.

12 haftalık çalışma boyunca katılımcıların hepsinin, hangi saatte spor yaptıkları fark etmeksizin genel sağlıkları ve performanslarının gelişme gösterdiği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçlarını gösteren makalenin yazarı Skidmore College’dan Dr Paul Arcerio bulguları ayrıntılı olarak paylaştı.

Buna göre beli çevresi ve karın bölgelerindeki yağı azaltmak isteyen ve tansiyonlarını düşürmeye çalışan kadınlar sabahları egzersiz yapmalı.

Karın bölgesindeki yağ karaciğer dahil iç organları sarabilir bu da sağlık açısından tehlike çanları anlamına geliyor.

Kas gücünü ve üst vücudunu geliştirmek isteyen kadınlar için akşam saatleri ideal.

Çalışmaya katılan erkeklerin egzersizin saatine karşı daha az duyarlı olduğu görüldü, hem sabah hem akşam saatlerinde güçleri gelişti.

Ancak kalp sağlığını ve metabolizmasını geliştirmek isteyen erkekler için akşam saatleri ideal.

Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan araştırmada cinsiyetler arasındaki bu farkın sebebinin hormonlar ve farklı biyolojik saatler olabileceği belirtildi.