Tek paylaşımı 1.26 milyon dolara mal oldu

ABD’li popüler kültür ünlüsü Kim Kardashian EthereumMax kripto parasını Instagram hesabından tanıtırken yasalara uymadığı gerekçesiyle 1.26 milyon dolar ödeyecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Kim Kardashian arasında bir süredir devam eden müzakereler, Kardashian’ın 1.26 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etmesiyle sonuçladı.

SEC bugün yaptığı açıklamada, Kardashian’ın iki konuda yasalara uymadığını söyledi: Yıldız, Ethereum Max’ın (EMAX) kripto parasını tanıtırken bunun bir ‘işbirliği‘ olduğunu yani tanıtım karşılığında para aldığını açıkça belirtmedi.

Ayrıca, yaptığı tanıtım kripto varlıklarla ilgili yeterince bilgi içermiyordu, yani yatırım yapmayı düşünenleri yanıltma potansiyeline sahipti.

Tanıtımı Haziran 2021’de yapan Kim Kardashian üç yıl boyunca herhangi bir kripto varlık tanıtımı yapamayacak.

SEC başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, “Bu vaka, influencer’ların tanıttıkları yatırım fırsatlarının herkese uygun olmadığının bir göstergesi” dedi, “ünlülerin tanıtımlardan ne kadar para kazandıklarını kamuya açıklamaları gerektiğinin’ de altını çizdi.