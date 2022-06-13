Tek parmakla en fazla ağırlık kaldırma rekorunu kırdı

Britanyalı adam tek parmağıyla kaldırdığı ağırlıkla Guinness rekoru kırdı.

Fotoğraf: Guinness

Steve Keeler yalnızca orta parmağını kullanarak tam 129,5 kilo kaldırdı. Şahitler eşliğinde kaldırdırdığı ağırlığı sekiz saniye boyunca havada tuttu.

Biri yaklaşık 10 kilo, biri 20 kilo, biri 26 kilo ve üçü 25 kilo olmak üzere altı ağırlık plakasını üst üste dizerek rekor miktarda ağırlığı kaldırmış oldu.

Dövüş sanatlarıyla uğraşan 48 yaşındaki Keeler “Çok acı vericiydi ama parmaklarım güçlü ve kaldırdığım ağırlıka gurur duyuyorum” dedi.

Daha önce rekorun sahibi 2012’de yine orta parmağıyla 121,7 kilo kaldıran Benik Israyelyan’dı.