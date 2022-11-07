Duran Duran’ın Andy Taylor’ı dördüncü evre kanser olduğunu açıkladı

Britanyalı ünlü ‘new wave’ pop rock grubu Duran Duran’ın eski gitaristi Andy Taylor’a dördüncü evre metastatik prostat kanseri teşhisi kondu.

Fotoğraf: Twitter

The Guardian’ın haberine göre, grup, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’ndaki Hall of Fame töreninde izleyicilere Taylor’ın yazdığı mektubu okurken, Taylor’a kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Taylor, eski grup arkadaşlarıyla (şarkıcı Simon Le Bon, klavyeci Nick Rhodes, basçı John Taylor ve davulcu Roger Taylor) yeniden bir araya gelecekti ama Ibiza’daki evinden Los Angeles’a seyahat etmesine izin vermeyecek bir aksilik yaşandığı söylendi.

En son 2004 yılında bir dünya turu ve ‘Astronaut‘ albümü için bir araya gelen Birminghamlı beş kişilik grup, 17 yıl içinde ilk kez birlikte çalacaktı.

Andy Taylor’ın izleyicilere yazdığı mektup

Taylor mektubunda, “Dört yıldan biraz daha uzun bir süre önce bana dördüncü evre metastatik prostat kanseri teşhisi kondu. Pek çok aile bu hastalığın yavaş yavaş yarattığı tahribatı yaşadı ve elbette biz de farklı durumda değiliz; bu yüzden bir aile babası perspektifinden konuşuyorum ama gruba, bir grubun sahip olabileceği en büyük hayranlara ve bu olağanüstü övgüye karşı derin bir alçakgönüllülükle” sözlerine yer verdi.

“Şu anki durumum hemen hayati tehlike oluşturmasa da tedavisi yok” diyen Taylor, “Bununla birlikte, bunların hiçbiri grubun (benli veya bensiz) 44 yıldır başardıklarını ve sürdürdüklerini azaltmamalı” ifadesini kullandı.

Taylor, törene katılamadığı için ‘gerçekten üzgün olduğunu ve büyük bir hayal kırıklığı hissettiğini’, bu vesileyle yeni bir gitar bile aldığını, ancak ‘bu dört kardeşle çok gurur duyduğunu’ da sözlerine ekledi.

80’lerin en büyük hitlerinden biriydi

Duran Duran 1978’de Britanya’nın Birmingham şehrinde kuruldu ve ‘Rio’, ‘Wild Boys’ ve James Bond şarkısı ‘A View to a Kill’ gibi hitlerle 1980’lerin en büyüklerinden biriydi.

Grup, geçen yıl 15’inci stüdyo albümleri Future Past’i yayımlayarak ve bu yıl Londra Hyde Park’ta Britanya Yaz Saati Festivali’nde 40’ıncı yıl dönümü kutlama turuna katılarak son zamanlarda yeniden öne çıktı.