Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağaları denize bırakıldı

Hatay’da yaralanan veya hastalanan beş deniz kaplumbağası tedavilerinin ardından denizle buluştu.

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AA’nın haberine göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) bünyesindeki tam teşekküllü Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde altı aydır tedavi gören iki yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve üç caretta caretta sağlıklarına kavuştu.

Özel kaplarda Samandağ’da Deniz Mahallesi sahiline götürülen kaplumbağalar, üniversitenin veterinerlik fakültesi cerrahi anabilim dalı öğretim üyeleri ve öğrencileriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denize bırakıldı.

Merkezin müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, kaplumbağaları denizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaplumbağalarda, boyun eğriliği, misina dolanması sonrası zarar görme ve kafa travmaları gibi rahatsızlar bulunduğunu anlatan Altuğ şöyle devam etti: “Onları iyileştirdik ve bugün sahilde bıraktık. Tedavileri üniversitemizde, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Bu türlerde tedavi çok meşakkatli oluyor onun için koruma önemlerini arttırmaya yönelik tedbirler önem arz ediyor.”

Yıl başından bu yana merkeze 22 yaralı deniz kaplumbağası geldiğini aktaran Altuğ, ikisinin haziran ayında, beşinin de şimdi olmak üzere yedisinin sağlığına kavuşup denize bırakıldığını, kalanların tedavilerinin sürdüğünü anlattı.

Deniz kaplumbağaları için en büyük tehlikenin çevre ve deniz kirliliği olduğunu vurgulayan Altuğ, ayrıca yumurtlamaya gelen deniz kaplumbağalarının köpek saldırılarına uğradığını aktardı.