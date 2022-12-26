TBMM, İYİ Partili Türkkan’ın mesajını ‘siyasi içerikli’ diye basmadı

TBMM, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yeni yıl mesajı, ‘siyasi içerikli’ bularak basmadı.

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Türkkan 2 bin 200 adet basılması için 20 Aralık’ta TBMM’ye gönderdiği mesaj şöyle:

“Ülkemiz için zorlu geçen 2022 yılını geride bırakırken, hukuksuzluk, adaletsizlik, demokrasinin önüne konulan engeller ve ekonomideki olumsuzlukların yarattığı karamsarlık hepimizi çok yordu. 2023 yılı ülkemize bir güneş gibi doğsun. Adil, demokratik, hukukun üstün olduğu, Türkiye’yi güneşli günlere hep birlikte taşıyacak, nice güzel yıllara birlikte kavuşacağız. İyi diyelim, iyi olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.”

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Türkkan’ın tebrik kartlarını beklerken 22 Aralık’ta TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Hüdai Şencan tarafından arandığını ve ‘yeni yıl mesajının siyasi içerikli olduğu, diğer milletvekillerine örnek teşkil edeceği, başkanlık divanının aldığı karara göre, metnin ilk cümlesi yumuşatılırsa kartın basılacağı, yoksa basılmayacağı’ yanıtını aldığını yazdı.

Bunun üzerine Türkkan, TBMM Genel Sekreterliği’nden yanıtın yazılı verilmesini istedi. Türkkan’ın yazılı başvurusu şöyle:

“Yeni yıl mesajımın sizin tarafınızdan bana, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Hüdai Şencan tarafından da makamıma telefon açarak, siyasi mesaj içerdiği, bu nedenle basılamayacağı sözlü olarak tebliğ edilmiştir. Bu konuyla ilgili başkanlık divanı kararının yazılı olarak tarafıma iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.”

Ertesi gün konu hakkında TBMM Genel Sekreterliği’ni aradı ancak, “Üzerinde çalışıyoruz” yanıtı aldı.