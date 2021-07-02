Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

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Federasyonun açıklamasında, 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı bildirildi. Loca ve saha içi koltuklara da yüzde 50’lik kapasite tanındığı aktarıldı.

AA’nın aktardığına göre uygulama ile ilgili tüm detayların, TBF Sağlık Kurulunun, Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda yüzde 100 seyirci kapasitesine dönmektir” denildi.