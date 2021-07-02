Diken

Yaramazlara biraz batar!

Basketbolda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2021-2022 sezonunda maçlara salon kapasitesinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Federasyonun açıklamasında, 2021-2022 sezonunda tüm liglerde salon kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı bildirildi. Loca ve saha içi koltuklara da yüzde 50’lik kapasite tanındığı aktarıldı.


AA’nın aktardığına göre uygulama ile ilgili tüm detayların, TBF Sağlık Kurulunun, Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu ile yaptığı görüşmelerin ardından ayrıca kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Temennimiz, sezon başlayana kadar Covid-19 normalleşme süreciyle ilgili daha iyi şartların oluşması durumunda yüzde 100 seyirci kapasitesine dönmektir” denildi.

SON HABERLER

İmamoğlu Soylu’ya yüklenince İçişleri geri adım attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak için başlatılan kampanyanın engellenmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yüklenmesiyle, bakanlık geri adım attı.

Erdoğan bankaları mı karıştırdı?

Kanal İstanbul’un finansmanını engellediği gerekçesiyle muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bununla ilgili CHP’nin ‘tehdit salladığını’ öne sürdüğü Alman Deutsche Bank ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD) karıştırıp yanlış bankayı gündeme getirmiş olabilir.