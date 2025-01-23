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Yaramazlara biraz batar!

Tayvan, 'tarımı olumsuz etkiliyor' diye 120 bin yeşil iguanayı öldürecek

Tayvan, ‘tarımı olumsuz etkilediği’ gerekçesiyle 120 binden fazla yeşil iguanayı öldürecek.

Fotoğraf: AA

Tayvan Tarım Bakanlığı, ülkenin güney ve orta bölgelerindeki iguana popülasyonunun arttığını duyurdu.


Geçimini tarımla sağlayan bölgede iguanaların mahsulleri olumsuz etkilediği öne sürülürken çözüm olarak 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edileceği belirtildi.

Ülke genelinde yaklaşık 200 bin yeşil iguana yaşadığı tahmin ediliyor. Bakanlık öldürülen iguana başına ücret ödeyecek.

Ülkede geçen sene de 70 bin iguana itlaf edilmişti.

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