Tuvaletinde iguana bulan kadın: Girmemle çıkmam bir oldu

ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın, cumartesi akşamı tuvaletinde davetsiz bir misafir buldu. Tuvaletin içinde bir iguana oturuyordu ve dışarı çıkma çabaları başarısız kalıyordu.

Fotoğraf: Wikipedia

Michelle Reynolds, yerel medyaya davetsiz misafirle karşılaştığı anı şöyle anlattı: “Tuvalete girmemle çıkmam bir oldu. O şeyi gördüm ve hemen kapıyı kapatıp çıktım.”

Iguana Lifestyles adlı kuruluştan yardım isteyen Reynolds’un imdadına orada görevli Harold Rondon yetişti.

Bu yıl eyaletin güneyindeki evlerden bu tür ihbarlar aldıklarını söyleyen Rondon, Reynolds’un tuvaletindekinin Meksika dikenli kuyruklu iguana olduğunu, erkeklerin 46 santimetreye kadar büyüyebildiğini belirterek, “Bütün tuvaleti kaplıyordu” dedi.

Reynolds iguana tuvaletten çıkarıldıktan sonra gönül rahatlığıyla uyuyabildiğini söyledi.