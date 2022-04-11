Tavaya yağ yerine benzin döktü: Baba ve kızı hastanede

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yemek yapmak için tavaya yağ yerine yanlışlıkla benzin dökülmesi sonucu yangın çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kocahacılı Mahallesi’nde Hüseyin T. (45), sobanın üzerindeki tavaya yemek yapmak için yağ yerine benzin dökünce bir anda evde alevler yükseldi.

Alevlerin sıçradığı evde çıkan yangında Hüseyin T. (45) ile kızı Yaren T. (10) yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan baba ve kızı, Yahyalı Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.