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Yaramazlara biraz batar!

Tavan fiyat uygulaması bitti, benzin ve motorin zamlandı

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sektör temsilcilerinin mahkemeye taşıdığı akaryakıtta tavan fiyat uygulaması dün gece 23.59’da sona erdi. Uygulama, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığının ortaya çıkmasının ardından 18 Mart’ta başlatılmıştı.

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Uygulamanın sona ermesiyle yeni fiyattan satış da bu sabah itibariyle başladı.

İstanbul’da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara’da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.

Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bitiyor

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