Tavan fiyat uygulaması bitti, benzin ve motorin zamlandı

Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam geldi.
Sektör temsilcilerinin mahkemeye taşıdığı akaryakıtta tavan fiyat uygulaması dün gece 23.59’da sona erdi. Uygulama, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığının ortaya çıkmasının ardından 18 Mart’ta başlatılmıştı.
Uygulamanın sona ermesiyle yeni fiyattan satış da bu sabah itibariyle başladı.
İstanbul’da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara’da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.